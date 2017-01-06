В Саратове состоялась «Рождественская гонка» лыжников
На Кубок главы Саратова.
6 января в Саратове на стадионе на 5-ой Дачной, который с нового года носит название «Зимний», состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы Саратова. В «Рождественской гонке» приняли участие около 1000 жителей от 1942 до 2008 года рождения, сообщили ИА REGNUM в
Были организованы забеги для разных возрастных групп и категорий участников — учащихся общеобразовательных учреждений города и муниципальных спортивных школ, областной
По итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами и медалями, были отмечены «Самый юный участник», «Самый мудрый (возрастной) участник» и «Самая спортивная семья».
Как сообщало ИА REGNUM, по информации мэрии, на сегодняшний день в Саратове работают 7 катков, 80 ледовых площадок, саратовцы проводят новогодние каникулы на коньках, играют в хоккей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter