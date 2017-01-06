Сергей Устюгов: Я бегаю «чистый»

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Россиянин Сергей Устюгов, выигравший пятую гонку подряд в рамках «Тур де Ски», в интервью vg.no отметил, что не верит в свою победу в общем зачете престижной многодневки. Также он подчеркнул, что в субботу у его ближайшего преследователя Мартина Сундбю будет преимущество в гонке на 15 километров классикой.

— Для Мартина Сундбю минута ничего не значит, это показал «Тур Канады». Завтра будет очень тяжелая гонка — 15 км «классикой». Все будет происходить на высоте, и я думаю, что завтра будет очень тяжело. Главное — не растерять все, что было с таким трудом заработано за эти пять гонок. Я не верю на данный момент в то, что могу выиграть «Тур де Ски». Завтра посмотрим.

— Неожиданно для вас то, что Сундбю так много проиграл сегодня?

— Думаю, что Мартин готовится к завтрашней гонке, хочет как можно больше выиграть и обеспечить себе отрыв. В какой-то мере он, может, поступил правильно в сегодня, не выкладываясь, потому что стартовать уже завтра, и возможно, я не успею восстановиться, а он останется в плюсе.

— Пять ваших побед подряд — это удивительно…

— Это шок и для меня, и для всех любителей лыжных гонок.

— Сегодня день рождения у кого-то из ваших родственников?

— Да. Сегодня день рождения у моей мамы. Еще раз поздравляю ее. Норвежские журналисты сказали мне, что сегодня день рождения и у Петера Нортуга. С днем рождения и его тоже!

— Какими вы видите предстоящие гонки?

— Не знаю, не загадываю. Я хочу пробежать их и потом думать обо всем дальше.

— Как вы можете прокомментировать то, что вы стали очень популярны в Норвегии.

— Я знаю, что Норвегия — это лыжная страна. Этот спорт у них номер один, как и биатлон. Они болеют за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Уснул только в час. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают.