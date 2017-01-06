Лыжница Диггинс победила в гонке на 5 км в рамках «Тур де Ски», Чекалева — 10-я
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Американская лыжница Джессика Диггинс победила в индивидуальной гонке на 5 км свободным стилем на пятом этапе «Тур де Ски"-2017 в Тоблахе (Италия).
В пятницу Диггинс стала лучшей со временем 12 минут 45,6 секунды. Второй стала представительница Финляндии Криста Пармакоски (+13,6), третьей — американка Сэди Бьорнсен (+14,6).
Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева — 10-е место (+26,3). Елена Соболева стала 17-й (+36,7), Алиса Жамбалова — 26-я (+45,1), Мария Гущина — 34-я (+56,7), Полина Кальсина — 35-я (+57,4), Ольга Царева — 37-я (+1.10,9).
В общем зачете «Тур де Ски"-2017 лидирует норвежка Хейди Венг, опережающая на 11,1 секунды свою соотечественницу Ингвильд Флугстад Эстберг, идущую второй. Лучшая из россиянок Чекалева — седьмая (+2.57,4).
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