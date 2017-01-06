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6 января 2017, 16:01 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Устюгов заявил, что хочет выиграть «Тур де Ски» ради отстраненных российских лыжников

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что хочет выиграть многодневную гонку «Тур де Ски» ради отстраненных российских лыжников. Слова спортсмена приводит телеканал «Матч ТВ».

В пятницу россиянин выиграл гонку на 10 км свободным стилем одержав пятую победу подряд на Тур де Ски и укрепив лидерство в общем зачете многодневк. Увеличить
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В пятницу Устюгов выиграл гонку на 10 км свободным стилем, одержав пятую победу подряд на «Тур де Ски» и укрепив лидерство в общем зачете многодневки. Он выигрывает у ближайшего преследователя — норвежца Мартина Сундбю — более полутора минут.

«Я не мог себе представить, что выиграю даже две гонки, а говорить о пяти было для меня невозможно, — сказал Устюгов. — Но случилась такая ситуация, что наших спортсменов отстранили, мы находились здесь, в Тоблахе, когда пришли уведомления, было большое сожаление, что так произошло. Я понял, что надо пытаться выигрывать “Тур де Ски” не только за себя, но и за ребят, показать, что русские могут бегать без допинга, показать, что все разговоры о нас, что мы бегаем на допинге — это неправда».

«Прошла пятая гонка, уже у всех накопилась усталость. Первый круг, как мне показалось, я начал очень быстро, приходится очень много терпеть, выжимать из себя», — добавил спортсмен.

Международная федерация лыжного спорта ранее временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Следующая мужская гонка состоится 7 января, в этот день пройдет масс-старт классическим стилем на 15 км.
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