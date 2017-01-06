Вяльбе: Устюгов после «Тур де Ски» пропустит этапы Кубка мира ради подготовки к ЧМ

Устюгов в пятницу выиграл пятую подряд гонку в нынешнем сезоне «Тур де Ски» и установил рекорд по числу побед в многодневке. В субботу и воскресенье пройдут две заключительные гонки «Тура». Индивидуальный спринт на этапе Кубка мира в Тоблахе состоится 14 января.

«Не будет ли у Сергея спада на чемпионате мира после такого “Тур де Ски”? Должны быть две волны у спортсменов высокого класса. Знаю, какие у него дальше планы. Надеюсь, что Серега поймает вторую волну на чемпионате мира. Все, что он захочет бежать на чемпионате мира, мы ему дадим, это безусловно. В Тоблахе на этапе Кубка мира он побежит индивидуальный спринт, если будет чувствовать себя хорошо. Дальнейшие этапы он пропускает и будет готовиться непосредственно к чемпионату мира. Будет время и для отдыха, и для хорошей работы», — сказала Вяльбе по телефону.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти.