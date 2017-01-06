Вяльбе: Лыжник Устюгов доказывает на «Тур де Ски», что уже занял позицию лидера

Устюгов в пятницу выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» и установил рекорд по количеству побед в многодневке. В субботу и воскресенье пройдут два заключительных старта в рамках Тура.

«Я уже давно поняла, что все прогнозы — дело неблагодарное. Честно сказать, я предполагала, что Серега будет бороться за тройку, но что это будет вот так?! Считаю, что это выше всех похвал, особенно в такое нелегкое время, когда есть на нас определенное давление. Тем не менее это доказывает, что Сергей, как спортсмен, — настоящий мужик. Теперь он занял позицию лидера, и Саша Легков уже так просто не будет над ним по-доброму шутить в команде, как это было всегда. Он (Легков) обычно подкалывает по-доброму всех молодых», — сказала Вяльбе по телефону.

В общем зачете «Тур де Ски» после пяти из семи этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Третьим идет швейцарец Дарио Колонья (+2.07,5).