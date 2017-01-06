Вяльбе: Лыжник Устюгов доказывает на «Тур де Ски», что уже занял позицию лидера
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Выступление российского лыжника Сергея Устюгова на «Тур де Ски» доказывает, что спортсмен уже занял лидерскую позицию в сборной России, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Устюгов в пятницу выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» и установил рекорд по количеству побед в многодневке. В субботу и воскресенье пройдут два заключительных старта в рамках Тура.
«Я уже давно поняла, что все прогнозы — дело неблагодарное. Честно сказать, я предполагала, что Серега будет бороться за тройку, но что это будет вот так?! Считаю, что это выше всех похвал, особенно в такое нелегкое время, когда есть на нас определенное давление. Тем не менее это доказывает, что Сергей, как спортсмен, — настоящий мужик. Теперь он занял позицию лидера, и Саша Легков уже так просто не будет над ним
В общем зачете «Тур де Ски» после пяти из семи этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Третьим идет швейцарец Дарио Колонья (+2.07,5).
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