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6 января 2017, 14:07 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов посвятил матери пятую победу подряд на «Тур де Ски»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов посвятил пятую победу подряд в рамках «Тур де Ски» своей матери, у которой в пятницу день рождения. Об этом он сообщил после финиша гонки.

Спортсмен установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной многодневки. Увеличить
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«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил Устюгов.

Российский лыжник установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной многодневки «Тур де Ски».
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Новости Лыжного спорта

Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»

Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Спортсмен одержал пятую победу подряд.
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6 января

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