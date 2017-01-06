Лыжник Устюгов посвятил матери пятую победу подряд на «Тур де Ски»
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов посвятил пятую победу подряд в рамках «Тур де Ски» своей матери, у которой в пятницу день рождения. Об этом он сообщил после финиша гонки.
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«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил Устюгов.
Российский лыжник установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной многодневки «Тур де Ски».
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