Лыжник Устюгов посвятил матери пятую победу подряд на «Тур де Ски»

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«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил Устюгов.

Российский лыжник установил рекорд среди мужчин по количеству побед в рамках одной многодневки «Тур де Ски».