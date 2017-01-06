Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Спортсмен одержал пятую победу подряд.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место занял француз Морис Манифика, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter