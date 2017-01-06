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6 января 2017, 13:39 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Спортсмен одержал пятую победу подряд.

<em>МОСКВА 6 января. /ТАСС/.</em> Российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> выиграл гонку на 10 км на этапе Тур де <span class=error>Ски</span> в Италии установив рекорд по количеству побед в рамках <span class=error>многодневки</span>. Спортсмен одержал пятую победу подряд. Увеличить
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Второе место занял француз Морис Манифика, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.
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