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6 января 2017, 11:28 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжница Тина Мазе может изменить решение о завершении карьеры

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту словенка Тина Мазе может изменить свое решение о завершении карьеры, сообщает АП.

О своем намерении 33-летняя Мазе объявила на специальной пресс-конференции в октябре. В последний раз она намеревалась выступить на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который пройдет 7—8 января в Мариборе.

«В человеческой природе всегда присутствует элемент изменения мнения. Мое тело не позволит мне выступать еще 10 лет, но два года — это возможно», — сказала Мазе, отметив, что решение о ее выступлении в сезоне-2017/18 будет зависеть не только от нее, но и «от обстоятельств».

Мазе завоевала обе золотые олимпийские медали на Олимпийских играх-2014 в Сочи, победив в скоростном спуске и гигантском слаломе. Также в ее коллекции есть две серебряные медали Игр-2010 в Ванкувере и четыре золота чемпионатов мира.
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