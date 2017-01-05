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5 января 2017, 21:34 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Итальянский горнолыжник Мёльгг победил в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе

Итальянский горнолыжник Манфред Мёльгг победил в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе (Хорватия).

Мёльгг по сумме двух попыток показал результат 2 минуты 00,03 секунды. Вторым стал немец Феликс Нойройтер (+0,72 секунды), третье место у норвежца Хенрика Кристофферсена (+0,77).

Лидер общего зачета Кубка мира австриец Марсель Хиршер показал 6-й результат, уступив победителю 1,43 секунды.

Россиянин Александр Хорошилов не смог закончить вторую попытку, другой представитель России Павел Трихичев не сумел финишировать в первом заезде.
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