Итальянский горнолыжник Мёльгг победил в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе
Итальянский горнолыжник Манфред Мёльгг победил в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе (Хорватия).
Мёльгг по сумме двух попыток показал результат 2 минуты 00,03 секунды. Вторым стал немец Феликс Нойройтер (+0,72 секунды), третье место у норвежца Хенрика Кристофферсена (+0,77).
Лидер общего зачета Кубка мира австриец Марсель Хиршер показал 6-й результат, уступив победителю 1,43 секунды.
Россиянин Александр Хорошилов не смог закончить вторую попытку, другой представитель России Павел Трихичев не сумел финишировать в первом заезде.
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