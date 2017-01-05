Итальянский горнолыжник Мёльгг победил в слаломе на этапе Кубка мира в Загребе

Олимпийская чемпионка Ванкувера в скоростном спуске, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в супергиганте, чемпионка мира в этих дисциплинах, четырёхкратная обладательница Кубка мира американка Линдси Вонн, получившая перелом руки на тренировке в ноябре 2016 года, может вернуться к соревнованиям на следующей неделе, сообщает AP.