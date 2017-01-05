Олимпийская чемпионка Вонн может вернуться к соревнованиям на следующей неделе
Олимпийская чемпионка Ванкувера в скоростном спуске, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в супергиганте, чемпионка мира в этих дисциплинах, четырёхкратная обладательница Кубка мира американка Линдси Вонн, получившая перелом руки на тренировке в ноябре 2016 года, может вернуться к соревнованиям на следующей неделе, сообщает AP.
По словам директора горнолыжной команды США Патрика Римла, Вонн может принять участие в этапе Кубка мира в Альтенмаркте (Австрия), который состоится
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