Климов заявил, что запомнит на всю жизнь бронзу этапа «Турне четырех трамплинов»
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов запомнит на всю жизнь день, когда в австрийским Инсбруке завоевал бронзовую медаль этапа «Турне четырех трамплинов». Слова спортсмена приводит Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
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Соревнования в Инсбруке прошли в среду. Результат был рассчитан по итогам только одного прыжка —
«Этот день я запомню на всю жизнь, — сказал Климов. — Был настроен на хороший прыжок, условия были непростые, но я старался не обращать внимания на то, что ветер постоянно менялся. Главным было сосредоточиться и выполнить хороший прыжок. И у меня получилось».
Данная медаль стала первой для сборной России для мужской сборной России за прошедшие четыре года в рамках Кубка мира.
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