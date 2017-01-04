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4 января 2017, 20:26 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Климов заявил, что запомнит на всю жизнь бронзу этапа «Турне четырех трамплинов»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов запомнит на всю жизнь день, когда в австрийским Инсбруке завоевал бронзовую медаль этапа «Турне четырех трамплинов». Слова спортсмена приводит Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Россиянин стал третьим на этапе в австрийским Инсбруке. Увеличить
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Соревнования в Инсбруке прошли в среду. Результат был рассчитан по итогам только одного прыжка — из-за сильного ветра второй прыжок был отменен.

«Этот день я запомню на всю жизнь, — сказал Климов. — Был настроен на хороший прыжок, условия были непростые, но я старался не обращать внимания на то, что ветер постоянно менялся. Главным было сосредоточиться и выполнить хороший прыжок. И у меня получилось».

Данная медаль стала первой для сборной России для мужской сборной России за прошедшие четыре года в рамках Кубка мира.
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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бронзовая медаль Евгения Климова, завоеванная им в среду на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, стала первой наградой для мужской сборной России за прошедшие четыре года в рамках Кубка мира.
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