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4 января 2017, 19:26 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Климов принес мужской сборной РФ по прыжкам с трамплина первую медаль за четыре года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бронзовая медаль Евгения Климова, завоеванная им в среду на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, стала первой наградой для мужской сборной России за прошедшие четыре года в рамках Кубка мира.

В последний раз на пьедестал поднимался 1 декабря 2012 года Дмитрий Васильев занявший второе место на этапе Кубка мира в финском Куусамо. Увеличить
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В последний раз на пьедестал поднимался 1 декабря 2012 года Дмитрий Васильев, занявший второе место на этапе Кубка мира в финском Куусамо. 27 ноября 2011 года сборная России в составе Васильева, Антона Калиниченко, Романа Трофимова и Дениса Корнилова заняла третье место в командном турнире этапа Кубка мира в том же Куусамо.

До бронзового успеха Климова последний раз российский прыгун с трамплина добирался до медалей этапа «Турне четырех трамплинов» 1 января 2011 года. Тогда в немецком Гармиш-Партенкирхене серебро досталось Павлу Карелину, погибшему в автокатастрофе осенью того же года.
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Климов заявил, что запомнит на всю жизнь бронзу этапа «Турне четырех трамплинов»

Климов заявил, что запомнит на всю жизнь бронзу этапа «Турне четырех трамплинов»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов запомнит на всю жизнь день, когда в австрийским Инсбруке завоевал бронзовую медаль этапа «Турне четырех трамплинов». Слова спортсмена приводит Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
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