Климов принес мужской сборной РФ по прыжкам с трамплина первую медаль за четыре года
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бронзовая медаль Евгения Климова, завоеванная им в среду на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, стала первой наградой для мужской сборной России за прошедшие четыре года в рамках Кубка мира.
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В последний раз на пьедестал поднимался 1 декабря 2012 года Дмитрий Васильев, занявший второе место на этапе Кубка мира в финском Куусамо. 27 ноября 2011 года сборная России в составе Васильева, Антона Калиниченко, Романа Трофимова и Дениса Корнилова заняла третье место в командном турнире этапа Кубка мира в том же Куусамо.
До бронзового успеха Климова последний раз российский прыгун с трамплина добирался до медалей этапа «Турне четырех трамплинов» 1 января 2011 года. Тогда в немецком
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