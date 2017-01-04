Климов принес мужской сборной РФ по прыжкам с трамплина первую медаль за четыре года

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В последний раз на пьедестал поднимался 1 декабря 2012 года Дмитрий Васильев, занявший второе место на этапе Кубка мира в финском Куусамо. 27 ноября 2011 года сборная России в составе Васильева, Антона Калиниченко, Романа Трофимова и Дениса Корнилова заняла третье место в командном турнире этапа Кубка мира в том же Куусамо.