Тренер: третье место Климова на этапе "Турне четырех трамплинов" стало сюрпризом

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Климов набрал 119,1 балла, уступив норвежцам Даниэлю Андре Танде (125,7) и Роберту Йоханссону (123,1).

«Результат, конечно, высокий, тем более мы уже забыли, когда были в призах. Очень тяжелые погодные условия и сложный ветер дали психологическую нагрузку на спортсменов и тренеров. Женя по всем этапам идет довольно стабильно, я в нем особо не сомневался. Другое дело, что мы не рассчитывали на такой результат, нацеливались на топ-15», — сказал Арефьев.

«Кто-то сорвал прыжок, кому-то ветер помешал, а Климов проявил бойцовские качества, попав в рваный ветер и сохранив фазу полета», — добавил специалист.

«Турне четырех трамплинов» завершится 6 января в австрийском Бишофсхофене.