Тренер: Третье место Климова на этапе «Турне четырех трамплинов» стало сюрпризом
МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Третье место Евгения Климова на этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке стало неожиданностью для главного тренера сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александра Арефьева стало приятной неожиданностью. Об этом специалист рассказал ТАСС.
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Климов набрал 119,1 балла, уступив норвежцам Даниэлю Андре Танде (125,7) и Роберту Йоханссону (123,1).
«Результат, конечно, высокий, тем более мы уже забыли, когда были в призах. Очень тяжелые погодные условия и сложный ветер дали психологическую нагрузку на спортсменов и тренеров. Женя по всем этапам идет довольно стабильно, я в нем особо не сомневался. Другое дело, что мы не рассчитывали на такой результат, нацеливались на топ-15», — сказал Арефьев.
«Кто-то сорвал прыжок,
«Турне четырех трамплинов» завершится 6 января в австрийском Бишофсхофене.
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