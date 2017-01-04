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4 января 2017, 18:47 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Третье место Климова на этапе «Турне четырех трамплинов» стало сюрпризом

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Третье место Евгения Климова на этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке стало неожиданностью для главного тренера сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александра Арефьева стало приятной неожиданностью. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Наставник сборной России отметил что в команде рассчитывали на попадание спортсмена в топ-15. Увеличить
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Климов набрал 119,1 балла, уступив норвежцам Даниэлю Андре Танде (125,7) и Роберту Йоханссону (123,1).

«Результат, конечно, высокий, тем более мы уже забыли, когда были в призах. Очень тяжелые погодные условия и сложный ветер дали психологическую нагрузку на спортсменов и тренеров. Женя по всем этапам идет довольно стабильно, я в нем особо не сомневался. Другое дело, что мы не рассчитывали на такой результат, нацеливались на топ-15», — сказал Арефьев.

«Кто-то сорвал прыжок, кому-то ветер помешал, а Климов проявил бойцовские качества, попав в рваный ветер и сохранив фазу полета», — добавил специалист.

«Турне четырех трамплинов» завершится 6 января в австрийском Бишофсхофене.
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Россиянин Климов занял третье место на этапе «Турне четырех трамплинов»

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов завоевал бронзу на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в австрийском Инсбруке. Результат спортсмена составил 119,1 балла.
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