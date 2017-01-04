Россиянин Устюгов не считает себя лучшим лыжником в мире

В среду 24-летний Устюгов одержал победу в гонке преследования в рамках многодневки «Тур де Ски». Россиянин является рекордсменом по победам на этапах турнира подряд среди мужчин (4). Ранее норвежец Мартин Сундбю, который занимает второе место в общем зачете многодневки, назвал Устюгова лучшим лыжником мира.

«Я не считаю себя лучшим лыжником, — сказал Устюгов. — Думаю, Петтер Нортуг — лучший. Он сейчас готовится к чемпионату мира в Лахти».

Устюгов является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.