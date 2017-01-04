Россиянин Климов занял третье место на этапе «Турне четырех трамплинов»
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов завоевал бронзу на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в австрийском Инсбруке. Результат спортсмена составил 119,1 балла.
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Результат был рассчитан по итогам только одного прыжка —
Первое место занял норвежец Даниэль Андре Танде (125,7), второе — его соотечественник Роберт Йоханссон (123,1).
Заключительный этап турне пройдет 6 января в австрийском Бишофсхофене.
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