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4 января 2017, 18:24 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Россиянин Климов занял третье место на этапе «Турне четырех трамплинов»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов завоевал бронзу на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в австрийском Инсбруке. Результат спортсмена составил 119,1 балла.

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Результат был рассчитан по итогам только одного прыжка — из-за сильного ветра второй прыжок был отменен.

Первое место занял норвежец Даниэль Андре Танде (125,7), второе — его соотечественник Роберт Йоханссон (123,1).

Заключительный этап турне пройдет 6 января в австрийском Бишофсхофене.
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МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Третье место Евгения Климова на этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке стало неожиданностью для главного тренера сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александра Арефьева стало приятной неожиданностью. Об этом специалист рассказал ТАСС.
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