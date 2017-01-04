Тренер: Устюгов очень хорошо провел гонку преследования на «Тур де Ски»
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов в среду провел очень хорошую гонку на многодневке «Тур де Ски». Такое мнение высказал тренер группы сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, в которой тренируется Устюгов.
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В среду Устюгов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем. Эта победа стала для него четвертой подряд на «Тур де Ски». Россиянин возглавляет общий зачет лыжной многодневки.
«Я думал, что Сундбю собирался снова догнать Устюгова, и они будут идти вместе, — приводит слова Крамера телеканал NRK. — То, что этого не произошло, стало небольшим сюрпризом для меня. Сергей провел сегодня очень хорошую гонку».
Следующий этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Доббиако (Тоблахе). 6 января пройдут мужская и женская гонки свободным стилем на 10 и 5 км соответственно.
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