Устюгов убегает от Сундбю и бьет свой рекорд!

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— Завтра проснусь. Посмотрю, как будет чувствовать мое тело. Исходя из этого, буду строить тактику на гонку, — делился с Федерацией лыжных гонок Югры Устюгов после победы в скиатлоне.

То есть, у Сергея не было четкого плана на эту гонку. Однако пробежал он ее превосходно.

Убегал россиянин в 29,5 секундах от Сундбю. В 1.09,3 от него стартовал Алекс Харви, в 1.25,4 — Дарио Колонья. Остальные совсем далеко.

По всем прогнозам норвежец должен был приблизиться к россиянину. Мол, спортсмен из поселка Междуреченского до невозможности хорош в контактных гонках, а вот работать в одиночку ему гораздо сложнее. Да и опыта в погонях у 32-летнего Сундбю куда больше, чем у 24-летнего Устюгова.

По ожидаемому сюжету первая половина гонки в итоге и протекала. Медленно, но верно, преимущество Сергея таяло. 26,7 отрыва на 4,4 км, 24,4 — на 5 км, 18,4 — на 6,9 км, 16,5 на 10 км. Однако время показало, что для отыгрыша этих 13 секунд Мартин Йонсруд, несмотря на визуально легкую технику прохождения, затратил огромное количество сил. Тогда как Устюгов — работал с запасом.

За 5 км до финиша он начал включаться по-настоящему. На 11,9 км преимущество снова выросло до 20 секунд. А на последнем круге он полетел. Видя, как в очередной раз на этом «Туре де Ски» Устюгов убегает, у Сундбю натурально опустились руки. За один лишь круг Сергей привез ему 17 секунд. Итоговое преимущество россиянина на финише составило 37,2!

Этой победой россиянин не только упрочил свое лидерство в общем зачете многодневки и еще больше повысил шансы на итоговое первенство. Он сделал нечто большее. Сергей надламывает соперников психологически. Он побеждает на разных дистанциях обоими стилями в разных условиях и для таких амбициозных спортсменов, как Сундбю, Колонья, Крог и Харви — это настоящий удар по самолюбию.

— Гонка была очень тяжелой, — признался Устюгов после финиша. — До конца не верил, что Мартин меня не догонит. А на последнем круге понял, что отступать некуда. Начал переступать через себя. Пришлось терпеть так, как никогда раньше не терпел.

Сергей КРЯНИН: ЛЕГКОВ ЗАДАВАЛ БЫ ТОН НА ЭТОМ «ТУР ДЕ СКИ» ВМЕСТЕ С УСТЮГОВЫМ"

Очередной успех россиянина прокомментировал бронзовый призер чемпионата мира-2001, главный тренер ХМАО, за который выступает Устюгов.

— Серега — настоящий мужик. Экстремальные ситуации его только мобилизуют, — поделился мнением Крянин. — Он — настоящий русский парень, который чувствует ответственность за страну и за друзей. Он ведь на этом «Туре де Ски» выступает не только за себя. А потенциал у него — сумасшедший. По нашим прогнозам он еще в прошлом сезоне должен был бороться за Кубом мира. Немного не получилось. Теперь ему важно отработать «Тур де Ски» и плавно подойти к чемпионату мира. Он может громко заявить о себе и там.

Нынешняя ситуация только добавляет Устюгову злости. Та несправедливость по отношению к шестерым временно отстраненным российским лыжникам его заводит. Я же могу сказать, что Саша Легков подошел к многодневке в отличной форме и, уверен, сейчас бы они с Серегой задавали там тон вдвоем.

При этом надо понимать, что эти победы даются очень нелегко. Ему приходится серьезно терпеть. И Сергей выжимает максимум из того, что у него сейчас есть.

Оберстдорф (Германия). Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования, 15 км ©. 1. УСТЮГОВ (Россия) — 37.58,5. 2. Сундбю (Норвегия) — отставание 37,2. 3. Харви (Канада) — 1.08,8. 4. Колонья (Швейцария) — 1.09,8. 5. Хейккинен (Финляндия) — 1.45,0. 6. Хельнер (Швеция) — 1.47,6… 24. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) — 4.38,0… 26. ЧЕРВОТКИН (Россия) — 5.15,0… 32. ЛАРЬКОВ (Россия) — 6.26,5… 33. СЕДОВ (Россия) — 6.30,1… 38. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 6.52,1. 39. ВОКУЕВ (Россия) — 7.10,1.