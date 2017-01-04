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4 января 2017, 17:16 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов был уверен, что Сундбю догонит его по ходу пасьюта на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов был уверен, что норвежец Мартин Сундбю догонит его по ходу гонки преследования на многодневке «Тур де Ски». Слова спортсмена приводит издание VG.

В среду Устюгов одержал победу в гонке преследования Сундбю занял второе место. Увеличить
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В среду Устюгов одержал победу в гонке преследования, Сундбю занял второе место. Данная победа стала для него четвертой в рамках «Тур де Ски» подряд, он возглавляет общий зачет многодневки.

«Я слышал, что Мартин был в 16 секундах позади меня, — сказал Устюгов. — Я был уверен, что он попытается догнать меня снова. Четыре победы подряд на “Тур де Ски” — это удивительно, теперь я с нетерпением жду отдыха».

Программа лыжной многодневки продолжится 6 января мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 км соответственно.
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