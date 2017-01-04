Вяльбе: Устюгову нельзя обольщаться возможной победой на «Тур де Ски»

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Устюгов выиграл все четыре гонки в рамках «Тур де Ски» и продолжает уверенно возглавлять общий зачет многодневки. Единственным россиянином, выигрывавшем «Тур де Ски», является Александр Легков.

«Сегодня тактически Сергей сделал все правильно, как большой спортсмен. В конце Сундбю начал нагонять, поддавливать, но все закончилось благополучно для нас. Может, у Сереги не так много опыта, как у, например, Легкова, но с нервами и стабильностью все в порядке. Думаю, в ближайшие годы Устюгов сможет стать лидером сборной», — сказала Вяльбе.

«Мне тренеры говорили — пока не пересек финишную черту, рано говорить о победе, нельзя ей обольщаться. Впереди очень сложная гонка в горах, там Сундбю вместе с Дарио Колоньей создадут мощную конкуренцию. Устюгов весит больше их, им будет легче бежать. Но уверена, что Серега просто так победу не отдаст, будет бороться до конца», — поделилась ожиданиями от завершения турнира глава ФЛГР.

Программа лыжной многодневки продолжится 6 января мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 км соответственно.