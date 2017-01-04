Мартин Йонсруд Сундбю: Согласен, что Устюгов — фаворит «Тур де Ски»
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю назвал Сергея Устюгова фаворитом «Тур де Ски». Сегодня россиянин победил в гонке преследования в Оберстдорфе, выиграв четвертую гонку «Тур де Ски» подряд.
— Сперва все шло хорошо, я неплохо ускорился, — цитирует nrk.no Сундбю. — Но в конце ноги не выдержали. Концовка вышла очень тяжелой. Я думал, что смогу отыграть немного, но, по всей видимости, с этим местом мы не лучшие друзья.
— До сегодняшнего дня Мартин Йонсруд Сундбю был фаворитом «Тур де Ски», но сейчас в фавориты выбился Сергей Устюгов…
— Да, я согласен с этим.
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