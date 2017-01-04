— Сперва все шло хорошо, я неплохо ускорился, — цитирует nrk.no Сундбю. — Но в конце ноги не выдержали. Концовка вышла очень тяжелой. Я думал, что смогу отыграть немного, но, по всей видимости, с этим местом мы не лучшие друзья.

— До сегодняшнего дня Мартин Йонсруд Сундбю был фаворитом «Тур де Ски», но сейчас в фавориты выбился Сергей Устюгов…

— Да, я согласен с этим.