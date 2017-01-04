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4 января 2017, 16:12 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Устюгов выиграл этап «Тур де Ски» благодаря грамотной работе на дистанции

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Четвертая победа подряд россиянина Сергея Устюгова на многодневной гонке «Тур де Ски» стала возможной благодаря грамотной работе лыжника на дистанции. Об этом ТАСС сообщил старший тренер дистанционной сборной России Олег Перевозчиков.

Старший тренер дистанционной сборной России Олег Перевозчиков рассказал что спортсмен грамотно разложил силы по дистанции гонки преследования в Оберсдорфе. Увеличить
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Устюгов выиграл гонку преследования на 15 км в немецком Оберстдорфе и упрочил лидерство в общем зачете многодневки. Его ближайший преследователь норвежец Мартин Йонсруд Сундбю уступает россиянину 37 секунд.

«Уровень конкуренции, конечно, серьезный, тяжело было по ходу гонки, но Серега сегодня грамотно разложил силы по дистанции. Конечно, приятно, что смогли не только сохранить, но и укрепить свои позиции на турнире», — отметил Перевозчиков.

Программа «Тур де Ски» продолжится мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 км соответственно, они состоятся 6 января в итальянском Доббиако (Тоблахе).
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