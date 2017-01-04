Тренер: Устюгов выиграл этап «Тур де Ски» благодаря грамотной работе на дистанции

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Устюгов выиграл гонку преследования на 15 км в немецком Оберстдорфе и упрочил лидерство в общем зачете многодневки. Его ближайший преследователь норвежец Мартин Йонсруд Сундбю уступает россиянину 37 секунд.

«Уровень конкуренции, конечно, серьезный, тяжело было по ходу гонки, но Серега сегодня грамотно разложил силы по дистанции. Конечно, приятно, что смогли не только сохранить, но и укрепить свои позиции на турнире», — отметил Перевозчиков.

Программа «Тур де Ски» продолжится мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 км соответственно, они состоятся 6 января в итальянском Доббиако (Тоблахе).