Устюгов повторил рекорд Сундбю по победам в рамках одного «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на четвертом этапе «Тур де Ски» и повторил рекорд по числу побед в рамках многодневки у мужчин.
На его счету четыре первых места в четырех гонках. Четыре победы было также и у главного преследователя Устюгова Мартина Йонсруда Сундбю в прошлом сезоне.
По три выигрыша в рамках одного» Тура» было у немца Акселя Тайхмана в сезоне-2008/09 и норвежца Петтера Нортуга в сезоне-2009/10. Кроме того, Устюгов приблизился к рекорду Марит Бьорген, победившей в пяти первых гонках на «Туре"-2015.
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