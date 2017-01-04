Устюгов повторил рекорд Сундбю по победам в рамках одного «Тур де Ски»

На его счету четыре первых места в четырех гонках. Четыре победы было также и у главного преследователя Устюгова Мартина Йонсруда Сундбю в прошлом сезоне.

По три выигрыша в рамках одного» Тура» было у немца Акселя Тайхмана в сезоне-2008/09 и норвежца Петтера Нортуга в сезоне-2009/10. Кроме того, Устюгов приблизился к рекорду Марит Бьорген, победившей в пяти первых гонках на «Туре"-2015.