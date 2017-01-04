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4 января 2017, 16:04 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Устюгов повторил рекорд Сундбю по победам в рамках одного «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на четвертом этапе «Тур де Ски» и повторил рекорд по числу побед в рамках многодневки у мужчин.

На его счету четыре первых места в четырех гонках. Четыре победы было также и у главного преследователя Устюгова Мартина Йонсруда Сундбю в прошлом сезоне.

По три выигрыша в рамках одного» Тура» было у немца Акселя Тайхмана в сезоне-2008/09 и норвежца Петтера Нортуга в сезоне-2009/10. Кроме того, Устюгов приблизился к рекорду Марит Бьорген, победившей в пяти первых гонках на «Туре"-2015.
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Новости Лыжного спорта

Российский лыжник Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»

Российский лыжник Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в немецком Оберсдорфе в рамках лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Дистанцию 15 км свободным стилем он преодолел за 37 минут 58,5 секунды.
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