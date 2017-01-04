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4 января 2017, 15:47 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в немецком Оберсдорфе в рамках лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Дистанцию 15 км свободным стилем он преодолел за 37 минут 58,5 секунды.

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Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (отставание 37,2 секунды), третьим финишировал канадец Алекс Харви (+1,08,8).

Россиянин Александр Бессмертных стал 24-м (+4.38,0), Алексей Червоткин — 26-м (+5.15,0), Андрей Ларьков — 32-м (+6.26,5), Петр Седов (+6.30,1), Андрей Мельниченко — 38-м (+6.52,1), Ермил Вокуев — 39-м (+7.10,1).

Устюгов, который выиграл три предыдущие гонки (спринт, масс-старт и скиатлон), упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски», опережая идущего вторым Сундбю более чем на полминуты.

Программа лыжной многодневки продолжится мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 км соответственно, которые пройдут 6 января в итальянском Доббиако (Тоблахе).
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Шведская лыжница Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на лыжной многодневной гонке «Тур де Ски». Дистанцию 10 км свободным стилем она преодолела за 27 минут 42,7 секунды.
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