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4 января 2017, 14:23 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Шведская лыжница Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на лыжной многодневной гонке «Тур де Ски». Дистанцию 10 км свободным стилем она преодолела за 27 минут 42,7 секунды.

Второе место заняла норвежка Хейди Венг. Увеличить
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Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 1,7 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Ингвильд Остберг (+1,8).

Лучшей среди россиянок стала Юлия Чекалева, ставшая восьмой (+2.40,3). Елена Соболева заняла 24-е место (+4.09,0), Полина Кальсина — 28-е (+4.23,3), Мария Гущина — 35-е (+5.54,3), Алиса Жамбалова — 41-е (+7.24,6), Ольга Царева — 45-е (+9.17,6).

Мужская гонка преследования начнется в 14:45 мск.
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