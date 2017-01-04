Шведская лыжница Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на лыжной многодневной гонке «Тур де Ски». Дистанцию 10 км свободным стилем она преодолела за 27 минут 42,7 секунды.
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Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 1,7 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Ингвильд Остберг (+1,8).
Лучшей среди россиянок стала Юлия Чекалева, ставшая восьмой (+2.40,3). Елена Соболева заняла 24-е место (+4.09,0), Полина Кальсина — 28-е (+4.23,3), Мария Гущина — 35-е (+5.54,3), Алиса Жамбалова — 41-е (+7.24,6), Ольга Царева — 45-е (+9.17,6).
Мужская гонка преследования начнется в 14:45 мск.
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