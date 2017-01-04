Устюгов: Отстранение российских лыжников сделало меня вдвое сильнее
Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший первые три старта на многодневке «Тур де Ски», признался, что стало для него источником мотивации.
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«Отстранение шестерых российских лыжников сделало меня вдвое сильнее, их отстранение — это моя мотивация. Пока не знаю, как смогу восстановиться после скиатлона, но сделаю всё, чтобы в итоге стоять на первой ступеньке пьедестала», — приводит слова Устюгова NRK.
После трёх дисциплин Сергей лидирует в общем зачёте, опережая норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 29,5 секунды.
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