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4 января 2017, 13:37 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов: Отстранение российских лыжников сделало меня вдвое сильнее

Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший первые три старта на многодневке «Тур де Ски», признался, что стало для него источником мотивации.

Российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> выигравший первые три старта на <span class=error>многодневке</span> Тур де <span class=error>Ски</span> признался что стало для него источником мотивации. Увеличить
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«Отстранение шестерых российских лыжников сделало меня вдвое сильнее, их отстранение — это моя мотивация. Пока не знаю, как смогу восстановиться после скиатлона, но сделаю всё, чтобы в итоге стоять на первой ступеньке пьедестала», — приводит слова Устюгова NRK.

После трёх дисциплин Сергей лидирует в общем зачёте, опережая норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 29,5 секунды.
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МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший два стартовых этапа «Тур де Ски», не замешан в допинг-скандалах и является невиновным в нарушениях антидопинговых правил на данный момент, заявил Deutschlandfunk глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
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