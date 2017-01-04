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https://sport.mail.ru/news/skiing/28332475/
4 января 2017, 11:51 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Крог сошёл с «Тур де Ски» из-за аллергии на шерсть животных

Норвежский лыжник Финн Хоген Крог объяснил причину схода с дистанции во время скиатлона в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Мне не хватало воздуха, грудь была заложена. Когда я сошёл, то чувствовал, что стою на краю пропасти и очень хочу спрыгнуть. В отеле в Валь Мюстаире я почувствовал приступ аллергии, после чего принял лекарство и поменял номер. В спринте всё было нормально, но на более длинных дистанциях трудно работать в таком состоянии.

Я думаю, что в номере до меня жили постояльцы с собакой, а у меня сильнейшая аллергия на шерсть животных и собак в особенности. От такого трудно уберечься. На чемпионате мира попрошу уборщиков специально очистить мою комнату», — приводит слова Крога TV2.
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