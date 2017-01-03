Сундбю заявил, что Устюгов, а не он, является лучшим лыжником в мире
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что на данный момент не он является лучшим лыжником в мире, а россиянин Сергей Устюгов.
Во вторник Устюгов занял первое место в скиатлоне — гонке, прошедшей в рамках многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Он показал время 48 минут 40,4 секунды. Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю (+0,6). Третьим стал итальянец Дарио Колонья (+1,0). Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте и
«Мне бы хотелось одержать эту победу, но в данный момент я не являюсь лучшим лыжником в мире. Сейчас им является россиянин (Устюгов)», — сказал Сундбю, которого цитирует норвежский телеканал NRK.
Многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира, состоит из семи гонок. Соревнования у мужчин продолжатся гонкой преследования, которая пройдет 4 января в Оберстдорфе.
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