Сундбю заявил, что Устюгов, а не он, является лучшим лыжником в мире

Во вторник Устюгов занял первое место в скиатлоне — гонке, прошедшей в рамках многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Он показал время 48 минут 40,4 секунды. Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю (+0,6). Третьим стал итальянец Дарио Колонья (+1,0). Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте.

«Мне бы хотелось одержать эту победу, но в данный момент я не являюсь лучшим лыжником в мире. Сейчас им является россиянин (Устюгов)», — сказал Сундбю, которого цитирует норвежский телеканал NRK.

Многодневка «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира, состоит из семи гонок. Соревнования у мужчин продолжатся гонкой преследования, которая пройдет 4 января в Оберстдорфе.