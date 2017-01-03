Велес Зузулова победила в слаломе после схода Шиффрин

Второй была её соотечественница Петра Влхова, третьей время показала чешка Сарка Страхова. Россиянка Ксения Алопина заняла 21-е место, Екатерина Ткаченко не пробилась во вторую попытку.



Отметим, что лидер Кубка мира американка Микаэла Шиффрин не финишировала.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Загреб, Хорватия

Женщины. Слалом



1. Вероника Велес Зузулова (Словакия) — 2.02,53.

2. Петра Влхова (Словакия) — 2.02,77.

3. Сарка Страхова (Чехия) — 2.03,05…

21. Ксения Алопина (Россия) — 2.08,05…

42. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1.04,67 (результат первой попытки).