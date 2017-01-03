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3 января 2017, 21:47 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов заявил, что готов подраться на трассе в случае необходимости

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов готов подраться в ходе гонки в случае необходимости. Об этом спортсмен сообщил в интервью VG.

Во время скиатлона в рамках Тур де Ски у россиянина возник конфликт со шведом Маркусом Хельнером после чего спортсмены начали бить друг друга лыжными палками. Увеличить
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Устюгов во вторник одержал победу в скиатлоне в рамках многодневки «Тур де Ски». В процессе гонки у россиянина возник конфликт со шведом Маркусом Хельнером, после чего спортсмены начали бить друг друга лыжными палками.

«Хельнер был очень зол, как и я, он что-то сказал мне по-английски, но я не понял его, — сказал Устюгов. — Первый раз я повернулся к нему, сказал, но он не прекратил, продолжил бить меня, и я ударил его в ответ. Я не такой человек, которого можно бить. Могу остановиться и подраться на трассе, если это нужно».

Данная победа стала для Устюгова третьей подряд в рамках соревнований, он стал первым лыжником в истории «Тур де Ски», кому удавалось выиграть три стартовые гонки. Он занимает первое место в общем зачете после трех этапов.
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