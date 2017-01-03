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3 января 2017, 20:45 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Белорусская горнолыжница Мария Шканова заработала первые очки в зачет Кубка мира

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 23-е место в слаломе на этапе Кубка мира, который прошел сегодня в Загребе и заработала первые очки в общий зачет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме двух попыток Мария Шканова показала результат 2 мин. 09,4 сек. Лучшей в слаломе у женщин в столице Хорватии стала Вероника Велес-Зузулова из Словакии — 2 мин. 02,53 сек.

В Загребе не смогли финишировать, допустив ошибки в прохождении дистанции, несколько известных горнолыжниц: австрийка Михаэла Кирхгассер, итальянка София Годжия, а также лидер общего зачета Кубка мира — Микаэла Шиффрин из США.

Белорусская горнолыжница в текущем сезоне приняла участие в двух этапах Кубка мира. В конце декабря в австрийском Земмеринге она выступила в гигантском слаломе, но не квалифицировалась во вторую попытку, а в слаломе не смогла финишировать.

После выступления в Загребе Мария Шканова получила восемь баллов в зачет Кубка мира и занимает в рейтинге 93-е место. Лидирует в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту Микаэла Шиффрин — 798 баллов.

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