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3 января 2017, 18:26 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов в третий раз выиграл на «Тур де ски», победив в скиатлоне

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в скиатлоне на 20 км, прошедшем в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> победил в <span class=error>скиатлоне</span> на 20 км прошедшем в рамках многодневной лыжной гонки Тур де <span class=error>Ски</span> в Оберстдорфе. Увеличить
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Вторым с отставанием 0,6 секунды финишировал Мартин Сундбю, тройку призёров замкнул Дарио Колонья, отставший на секунду.

Устюгов выиграл уже третью гонку подряд (ранее спринт и 10 км классическим ходом с масс-старта) и уверенно лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».

Кубок мира. «Тур де ски». Мужчины. Скиатлон, 10+10 км. Оберстдорф, Германия

1. Сергей Устюгов (Россия) — 48.40,4
2. Мартин Сундбю (Норвегия) — отставание 0,6
3. Дарио Колонья (Швейцария) — +1,0.
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