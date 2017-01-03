Глава FIS Каспер: Российский лыжник Устюгов не замешан в допинг-скандалах

FIS ранее временно отстранила от международных стартов шестерых лыжников сборной России, чьи фамилии упоминались во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В список отстраненных вошли чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи Александр Легков и призер ОИ-2014 Максим Вылегжанин.

«Насколько мы знаем, Устюгов невиновен. По крайней мере, он не был в знаменитом списке Макларена», — сказал глава FIS.