Глава FIS Каспер: Российский лыжник Устюгов не замешан в допинг-скандалах
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший два стартовых этапа «Тур де Ски», не замешан в допинг-скандалах и является невиновным в нарушениях антидопинговых правил на данный момент, заявил Deutschlandfunk глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
FIS ранее временно отстранила от международных стартов шестерых лыжников сборной России, чьи фамилии упоминались во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В список отстраненных вошли чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи Александр Легков и призер ОИ-2014 Максим Вылегжанин.
«Насколько мы знаем, Устюгов невиновен. По крайней мере, он не был в знаменитом списке Макларена», — сказал глава FIS.
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