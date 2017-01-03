Глава FIS выступил против отстранения всей сборной России по лыжным гонкам
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Отстранять всю сборную России по лыжным гонкам от международных стартов из-за нескольких спортсменов не стоит, заявил Deutschlandfunk глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
FIS ранее временно отстранила от международных стартов шестерых лыжников сборной России, чьи фамилии упоминались во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В список отстраненных вошли чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи Александр Легков и призер ОИ-2014 Максим Вылегжанин.
«Я вижу беспокойство спортсменов и могу сказать, что как только Международный олимпийский комитет дал нам возможность вмешиваться в процесс, мы сразу же отстранили шестерых спортсменов, чьи имена были в списке Макларена. Однако невиновные не должны страдать. Я думаю, что считать спортсменов виновными только потому, что у них российский паспорт, юридически и
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