Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28328567/
3 января 2017, 15:34 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Глава FIS выступил против отстранения всей сборной России по лыжным гонкам

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Отстранять всю сборную России по лыжным гонкам от международных стартов из-за нескольких спортсменов не стоит, заявил Deutschlandfunk глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

FIS ранее временно отстранила от международных стартов шестерых лыжников сборной России, чьи фамилии упоминались во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В список отстраненных вошли чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи Александр Легков и призер ОИ-2014 Максим Вылегжанин.

«Я вижу беспокойство спортсменов и могу сказать, что как только Международный олимпийский комитет дал нам возможность вмешиваться в процесс, мы сразу же отстранили шестерых спортсменов, чьи имена были в списке Макларена. Однако невиновные не должны страдать. Я думаю, что считать спортсменов виновными только потому, что у них российский паспорт, юридически и по-человечески абсолютно невозможно», — сказал Каспер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Глава FIS Каспер: Российский лыжник Устюгов не замешан в допинг-скандалах

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший два стартовых этапа «Тур де Ски», не замешан в допинг-скандалах и является невиновным в нарушениях антидопинговых правил на данный момент, заявил Deutschlandfunk глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года