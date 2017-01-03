Шведка Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски», россиянка Чекалева — 10-я
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Шведская лыжница Стина Нильссон стала победительницей скиатлона — третьей по счету гонки в рамках многодневки «Тур де Ски», которая проходит в немецком Оберстдорфе.
Нильссон пробежала 10-километровую дистанцию гонки, первую половину которой нужно пройти классическим ходом, а вторую — свободным, за 27 минут 23,8 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, уступившая лидеру 0,2 секунды, третьей стала норвежка Хейди Венг (+1,5).
Лучшая из россиянок Юлия Чекалева заняла 10-е место, уступив Нильссон 12,8 секунды. Елена Соболева заняла 26-е место (+41,7), Полина Кальсина — 27-е (+41,8), Мария Гущина — 38-е (+1.24,2), Алиса Жамбалова — 41-е (+1.50,9), Ольга Царева — 51-е (+3.26,2).
Мужской скиатлон на 20 км пройдет в Оберстдорфе позднее во вторник.
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