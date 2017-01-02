Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

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«Оба соревнования были отменены по финансовым причинам. Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты», — гласит заявление федерации.