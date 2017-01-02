Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28324530/
2 января 2017, 20:40 | Зимние: Лыжный спорт | Lenta.Ru

Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому, который должен был состояться в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.

Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Оба соревнования были отменены по финансовым причинам. Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты», — гласит заявление федерации.

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому должен был состояться в Казани 24—26 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

СМИ: Россия лишится 4 медалей Олимпиады в Сочи в лыжных гонках

СМИ: Россия лишится 4 медалей Олимпиады в Сочи в лыжных гонках

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Россия, вероятно, лишится четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках, если будет доказано нарушение антидопинговых правил Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным, сообщает Iltalehti.fi со ссылкой на собственный источник.
Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»