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2 января 2017, 15:48 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

СМИ: Россия лишится 4 медалей Олимпиады в Сочи в лыжных гонках

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Россия, вероятно, лишится четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках, если будет доказано нарушение антидопинговых правил Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным, сообщает Iltalehti.fi со ссылкой на собственный источник.

Призеры масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин во время награждения медалями на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (слева направо): Максим Вылегжанин (Россия) - серебряная медаль Александр Легков (Россия) - золотая медаль Илья Черноусов (Россия) - бронзовая медаль. Увеличить
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Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена временно отстранила Легкова, Вылегжанина и еще четверых российских лыжников.

«Вероятно, будут отняты медали (Игр в Сочи) у Легкова и Вылегжанина», — заявил источник. Автор публикации в интервью Expressen заявил, что, по его данным, решение об этом может быть объявлено уже в январе.

Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи золото и серебро соответственно в масс-старте на 50 км. Также Вылегжанин и Легков стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин и Никита Крюков завоевали серебро в командном спринте.
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