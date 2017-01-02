СМИ: Россия лишится 4 медалей Олимпиады в Сочи в лыжных гонках

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена временно отстранила Легкова, Вылегжанина и еще четверых российских лыжников.

«Вероятно, будут отняты медали (Игр в Сочи) у Легкова и Вылегжанина», — заявил источник. Автор публикации в интервью Expressen заявил, что, по его данным, решение об этом может быть объявлено уже в январе.