СМИ: Россия лишится 4 медалей Олимпиады в Сочи в лыжных гонках
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Россия, вероятно, лишится четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках, если будет доказано нарушение антидопинговых правил Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным, сообщает Iltalehti.fi со ссылкой на собственный источник.
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Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена временно отстранила Легкова, Вылегжанина и еще четверых российских лыжников.
«Вероятно, будут отняты медали (Игр в Сочи) у Легкова и Вылегжанина», — заявил источник. Автор публикации в интервью Expressen заявил, что, по его данным, решение об этом может быть объявлено уже в январе.
Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи золото и серебро соответственно в
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