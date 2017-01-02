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2 января 2017, 14:15 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов: Неприятно, что всех хорошо выступающих русских подозревают в допинге

Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший два первых этапа многодневки «Тур де Ски», признался, что его раздражает отношение ко всем российским спортсменам как к нарушителям антидопинговых правил.

Ранее шесть россиян — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова — были временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

«Я могу сказать, что являюсь чистым спортсменом. Мне неприятно слышать фразы: “Если ты русский и хорошо выступаешь, то, наверное, принимаешь допинг”. Мне не нравится, что люди так думают и задают такие вопросы.

Мои коллеги из России желают мне удачи. Они очень рады, что у меня получается», — цитирует Устюгова VG.
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