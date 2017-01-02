Устюгов: Неприятно, что всех хорошо выступающих русских подозревают в допинге

Ранее шесть россиян — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова — были временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.



«Я могу сказать, что являюсь чистым спортсменом. Мне неприятно слышать фразы: “Если ты русский и хорошо выступаешь, то, наверное, принимаешь допинг”. Мне не нравится, что люди так думают и задают такие вопросы.



Мои коллеги из России желают мне удачи. Они очень рады, что у меня получается», — цитирует Устюгова VG.