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1 января 2017, 18:43 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что за последние два месяца его проверяли на допинг 8−9 раз

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что за последние два месяца он сдавал допинг-тесты восемь или девять раз.

Лыжник Устюгов заявил что за последние два месяца его проверяли на допинг 8−9 раз - Фото Увеличить
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) в декабре после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявила о временном отстранении шести российских лыжников — Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что расследование в отношении россиян касается механических повреждений пробирок.

«Последние два месяца, в ноябре и начале декабря, я сдавал допинг-тест восемь или девять раз. Они приходили ко мне каждый день», — сказал Устюгов, чьи слова приводит vg.no.

В воскресенье Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 километров классическим стилем — вторую по счету гонку в рамках «Тур де Ски» — и упрочил лидерство в общем зачете лыжной многодневки.
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