Лыжник Устюгов заявил, что за последние два месяца его проверяли на допинг 8−9 раз

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) в декабре после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявила о временном отстранении шести российских лыжников — Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что расследование в отношении россиян касается механических повреждений пробирок.

«Последние два месяца, в ноябре и начале декабря, я сдавал допинг-тест восемь или девять раз. Они приходили ко мне каждый день», — сказал Устюгов, чьи слова приводит vg.no.