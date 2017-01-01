Лыжник Устюгов заявил, что за последние два месяца его проверяли на допинг 8−9 раз
МОСКВА, 1 янв —
Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что за последние два месяца он сдавал допинг-тесты восемь или девять раз.
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) в декабре после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявила о временном отстранении шести российских лыжников — Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что расследование в отношении россиян касается механических повреждений пробирок.
«Последние два месяца, в ноябре и начале декабря, я сдавал
В воскресенье Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл
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