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1 января 2017, 18:23 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Танне выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов»

Норвежец Даниэль Андре Танне одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» — на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене.

Второе место занял поляк Камил Стох, тройку призеров замкнул австриец Штефан Крафт, по-прежнему лидирующий в общем зачете турне.

Россиянин Евгений Климов показал 18-й результат.

Гармиш-Партенкирхен (Германия).

Кубок мира.

Мужчины.

Личный зачет.

HS-140.

1. Танне (Норвегия) — 289,2 (138,0+142,0).

2. Стох (Польша) — 286,0 (135,5+143,0).

3. Крафт (Австрия) — 282,4 (137,0+140,0).

4. Айзенбихлер (Германия) — 278,9 (136,5+139,5).

5. Д. Превц (Словения) — 278,5 (136,0+139,0).

6. Жила (Польша) — 278,1 (137,0+137,0)….

18. КЛИМОВ (Россия) — 251,3 (132,0+130,0)….

38. КОРНИЛОВ (Россия) — 113,4 (126,5)….

48. ВАСИЛЬЕВ (Россия) — 99,6 (119,0).
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