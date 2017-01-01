Танне выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов»
Норвежец Даниэль Андре Танне одержал победу на втором этапе «Турне четырех трамплинов» — на этапе Кубка мира в
Гармиш-Партенкирхене.
Второе место занял поляк Камил Стох, тройку призеров замкнул австриец Штефан Крафт,
Россиянин Евгений Климов показал 18-й результат.
Кубок мира.
Мужчины.
Личный зачет.
HS-140.
1. Танне (Норвегия) — 289,2 (138,0+142,0).
2. Стох (Польша) — 286,0 (135,5+143,0).
3. Крафт (Австрия) — 282,4 (137,0+140,0).
4. Айзенбихлер (Германия) — 278,9 (136,5+139,5).
5. Д. Превц (Словения) — 278,5 (136,0+139,0).
6. Жила (Польша) — 278,1 (137,0+137,0)….
18. КЛИМОВ (Россия) — 251,3 (132,0+130,0)….
38. КОРНИЛОВ (Россия) — 113,4 (126,5)….
48. ВАСИЛЬЕВ (Россия) — 99,6 (119,0).
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