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1 января 2017, 18:22 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Норвежка Ингвильд Остберг одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире.

Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, тройку призеров замкнула финка Криста Пармакоски. Лучшая из россиянок — Юлия Чекалева — стала 11-й.

Валь Мюстаир (Швейцария).

Кубок мира.

Женщины.

Дистанционные соревнования.

Масс-старт, 10 км (К).

1. Остберг (Норвегия) — 13.21,2.

2. Х, Венг (Норвегия) — отставание 7,0.

3. Пармакоски (Финляндия) — 11,4.

4. Фендрих (Швейцария) — 24,6.

5. Ст. Нильссон (Швеция) — 25,1.

6. Кюлленен (Финляндия) — 26,0.

11. ЧЕКАЛЕВА (Россия) — 37,8.
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