Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
Норвежка Ингвильд Остберг одержала победу в
масс-старте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире.
Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, тройку призеров замкнула финка Криста Пармакоски. Лучшая из россиянок — Юлия Чекалева — стала 11-й.
Валь Мюстаир (Швейцария).
Кубок мира.
Женщины.
Дистанционные соревнования.
1. Остберг (Норвегия) — 13.21,2.
2. Х, Венг (Норвегия) — отставание 7,0.
3. Пармакоски (Финляндия) — 11,4.
4. Фендрих (Швейцария) — 24,6.
5. Ст. Нильссон (Швеция) — 25,1.
6. Кюлленен (Финляндия) — 26,0.
11. ЧЕКАЛЕВА (Россия) — 37,8.
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