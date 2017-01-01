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1 января 2017, 18:09 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Рикард Грип: Не все русские под допингом

Тренер сборной Швеции Рикард Грип отметил, что не все российские спортсмены употребляют допинг.

Ранее FIS принял решение о дисквалификации Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Подозрение организации строится на второй части доклада Ричарда Макларена.

— Конечно, печально, что это происходит. FIS работает над чистотой спорта и делает все, что может. Доклад Макларена важен не только для российской федерации лыж. Российский спорт огромен, там не только лыжные гонки. Это очень грустно. Когда-нибудь справедливость восторжествует, но стартов и медальных церемоний уже не повторить.

Сможет ли спорт стать чистым? Трудно сказать, потому что есть много вещей, которые оказывают на него влияние. Это и деньги, и силы извне. О россиянах мы должны говорить немного скромнее. Не все они под допингом. Нужно понимать, что русский может бежать так же быстро, как норвежец или швед.
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