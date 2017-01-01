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1 января 2017, 17:32 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе надеется, что лыжник Устюгов продолжит побеждать в рамках «Тур де Ски»

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что россиянин Сергей Устюгов сохранит хорошую форму и продолжит одерживать победы в рамках многодневки «Тур де Ски».

В воскресенье Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 километров классическим стилем — вторую по счету гонку в рамках «Тур де Ски» — и упрочил лидерство в общем зачете лыжной многодневки.

«Две победы — хорошо, просто замечательно. Сергей (Устюгов) в хорошей форме. Я не делаю прогнозов на будущее. Отличное выступление, хорошая форма. Надеюсь, что и дальше он будет находиться в той же форме и побеждать», — сказала Вяльбе по телефону агентству «Р-Спорт».

«Тур де Ски» у мужчин продолжится скиатлоном, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе. Завершится многодневка 8 января в Италии.
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