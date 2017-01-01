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1 января 2017, 15:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник РФ Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски»

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на 10 километров классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая проходит в швейцарском Валь Мюстаире.

Лыжник РФ Устюгов выиграл масс-старт на 10 км в рамках многодневки Тур де Ски - Фото Увеличить
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В воскресенье Устюгов, днем ранее победивший в спринте, преодолел дистанцию за 24 минуты 50 секунд.

Второе и третье места достались норвежцам — Мартину Йонсруду Сундбю (+1,9) и Дидрику Тёнсету (+2,3).
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