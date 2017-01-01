Устюгов выиграл масс-старт в Валь-Мюстаире
Россиянин Сергей Устюгов стал победителем
масс-старта на этапе Кубка мира в Валь-Мюстаире.
Вторым финишировал норвежец Мартин Сундбю, уступивший ему 1,9 секунды. Замкнул тройку еще один представитель Норвегии Дидрик Тонсет.
Напомним, что в
Кубок мира.
Мужчины.
Дистанционные соревнования.
1. УСТЮГОВ (Россия) — 24.50,0.
2. Сундбю (Норвегия) — отставание 1,9.
3. Тонсет (Норвегия) — 2,3.
4. Рете (Норвегия) — 3,3.
5. Дар. Колонья (Швейцария) — 5,5.
6. Хейккинен (Финляндия) — 5,6.
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