Устюгов выиграл масс-старт в Валь-Мюстаире

Вторым финишировал норвежец Мартин Сундбю, уступивший ему 1,9 секунды. Замкнул тройку еще один представитель Норвегии Дидрик Тонсет.

Напомним, что в Валь-Мюстаире Устюгов выиграл и в спринте. Сейчас он возглавляет общий зачет «Тур де Ски» — престижной многодневки, частью которой является швейцарский этап.

Кубок мира.

Мужчины.

Дистанционные соревнования.

Масс-старт, 10 км (К).

1. УСТЮГОВ (Россия) — 24.50,0.

2. Сундбю (Норвегия) — отставание 1,9.

3. Тонсет (Норвегия) — 2,3.

4. Рете (Норвегия) — 3,3.

5. Дар. Колонья (Швейцария) — 5,5.

6. Хейккинен (Финляндия) — 5,6.