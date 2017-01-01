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https://sport.mail.ru/news/skiing/28318703/
1 января 2017, 14:25 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Лыжные гонки. Белорусы не стартовали на «Тур де Ски»

В субботу, 31 декабря 2016 года, спринтерскими гонками свободным стилем стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски», в числе участников которой не нашлось белорусов — как в мужских, так и в женских соревнованиях.

В субботу 31 декабря 2016 года спринтерскими гонками свободным стилем стартовала лыжная <span class=error>многодневка</span> Тур де <span class=error>Ски</span> в числе участников которой не нашлось белорусов — как в мужских так и в женских соревнованиях. Увеличить
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Отметим, такое случается только второй раз за всю историю соревнований. Прежде подобное происходило лишь в 2014 году.

Нынешний, 11-й по счету, «Тур де Ски» завершится 8 января.

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