Лыжные гонки. Белорусы не стартовали на «Тур де Ски»

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Отметим, такое случается только второй раз за всю историю соревнований. Прежде подобное происходило лишь в 2014 году.

Нынешний, 11-й по счету, «Тур де Ски» завершится 8 января.