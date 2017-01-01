Лыжные гонки. Белорусы не стартовали на «Тур де Ски»
В субботу, 31 декабря 2016 года, спринтерскими гонками свободным стилем стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски», в числе участников которой не нашлось белорусов — как в мужских, так и в женских соревнованиях.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим, такое случается только второй раз за всю историю соревнований. Прежде подобное происходило лишь в 2014 году.
Нынешний, 11-й по счету, «Тур де Ски» завершится 8 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter