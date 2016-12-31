Сергей Устюгов: Хочу выиграть «Тур де Ски» за тех, кого отстранили
Россиянин Сергей Устюгов после победы в спринте на первом этапе «Тур де Ски» заявил, что намерен стать победителем престижных соревнований.
Также он пообещал посвятить свой триумф Александру Легкову и Евгению Белову, отстраненных FIS
— Что скрывать, я очень хочу выиграть «Тур де Ски», — приводит «Лыжный спорт» слова Устюгова. — Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Я тренировался с ними, они тоже были очень хорошо готовы к многодневке. Но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили.
Отмечается, что переводчица во время
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