Сергей Устюгов: Хочу выиграть «Тур де Ски» за тех, кого отстранили

Также он пообещал посвятить свой триумф Александру Легкову и Евгению Белову, отстраненных FIS из-за начатого в их отношении расследования на основе данных из второй части доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

— Что скрывать, я очень хочу выиграть «Тур де Ски», — приводит «Лыжный спорт» слова Устюгова. — Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Я тренировался с ними, они тоже были очень хорошо готовы к многодневке. Но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили.