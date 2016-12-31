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31 декабря 2016, 19:09 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Сергей Устюгов: Хочу выиграть «Тур де Ски» за тех, кого отстранили

Россиянин Сергей Устюгов после победы в спринте на первом этапе «Тур де Ски» заявил, что намерен стать победителем престижных соревнований.

Также он пообещал посвятить свой триумф Александру Легкову и Евгению Белову, отстраненных FIS из-за начатого в их отношении расследования на основе данных из второй части доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

— Что скрывать, я очень хочу выиграть «Тур де Ски», — приводит «Лыжный спорт» слова Устюгова. — Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Я тренировался с ними, они тоже были очень хорошо готовы к многодневке. Но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили.

Отмечается, что переводчица во время флеш-интервью выбрала более мягкую формулировку слов Устюгова, сказав: «Хочу выиграть этот “Тур” за себя и за тех, кто остался дома».
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Российский лыжник Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов стал победителем спринта на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Валь-Мюстере. Он показал результат 3 минуты 0,50 секунды.
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