Шведская лыжница Нильссон выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

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Второе место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла (отставание 2,48 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Хейди Венг (+6,47). Российские спортсменки не смогли преодолеть квалификацию.