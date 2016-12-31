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31 декабря 2016, 18:53 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Шведская лыжница Нильссон выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Шведка Стина Нильссон стала победительницей спринта на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Валь-Мюстере. Она показала результат 2 минуты 26,27 секунды.

Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла третьей — ее соотечественница Хейди Венг. Увеличить
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Второе место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла (отставание 2,48 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Хейди Венг (+6,47). Российские спортсменки не смогли преодолеть квалификацию.

Российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова пропускают «Тур де Ски», так как были временно отстранены от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Российские спортсмены направили в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) требование допустить их до участия в «Тур де Cки», однако допинговая комиссия FIS отклонила апелляцию.
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