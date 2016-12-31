Российский лыжник Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

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Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 2,03 секунды), третьим финишировал норвежец Финн Хааген Крог (+2,80).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Российские спортсмены направили в FIS требование допустить их до участия в «Тур де Cки», однако допинговая комиссия FIS отклонила апелляцию.