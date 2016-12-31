Российский лыжник Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов стал победителем спринта на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском
Валь-Мюстере. Он показал результат 3 минуты 0,50 секунды.
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Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 2,03 секунды), третьим финишировал норвежец Финн Хааген Крог (+2,80).
Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от соревнований
Программа «Тур де Ски» продолжится 1 января мужским и женским
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