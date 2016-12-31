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31 декабря 2016, 18:56 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов стал победителем спринта на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Валь-Мюстере. Он показал результат 3 минуты 0,50 секунды.

Второе место занял итальянец <span class=error>Федерико</span> <span class=error>Пеллегрино</span> третьим — норвежец Финн <span class=error>Хааген</span> <span class=error>Крог</span>. Увеличить
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Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 2,03 секунды), третьим финишировал норвежец Финн Хааген Крог (+2,80).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Российские спортсмены направили в FIS требование допустить их до участия в «Тур де Cки», однако допинговая комиссия FIS отклонила апелляцию.

Программа «Тур де Ски» продолжится 1 января мужским и женским масс-стартами классическим стилем, которые также пройдут в Валь-Мюстере.
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