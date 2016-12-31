Акробаты сборной России по фристайлу отправились на сбор в Северную Америку

Сбор российских акробатов продлится две недели в Дир-Вэлли, после чего — 14 января, спортсмены примут участие в очередном этапе Кубка мира, который пройдет в Лейк-Плэсиде.

В Северную Америку команда отправилась в следующем составе: Максим Буров, Петр Медулич, Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Вероника Корсунова.