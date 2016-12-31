Акробаты сборной России по фристайлу отправились на сбор в Северную Америку
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. Сборная России по фристайлу в дисциплине акробатика вылетела на тренировочный сбор в Северную Америку, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России (ФФР).
Сбор российских акробатов продлится две недели в
В Северную Америку команда отправилась в следующем составе: Максим Буров, Петр Медулич, Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Вероника Корсунова.
После этапа в
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