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31 декабря 2016, 18:06 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Акробаты сборной России по фристайлу отправились на сбор в Северную Америку

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Сборная России по фристайлу в дисциплине акробатика вылетела на тренировочный сбор в Северную Америку, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России (ФФР).

Сбор российских акробатов продлится две недели в Дир-Вэлли, после чего — 14 января, спортсмены примут участие в очередном этапе Кубка мира, который пройдет в Лейк-Плэсиде.

В Северную Америку команда отправилась в следующем составе: Максим Буров, Петр Медулич, Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Вероника Корсунова.

После этапа в Лейк-Плэсиде акробаты продолжат тренировки, а затем выступят на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли. После этого россияне вылетят в Южную Корею для участия в этапе Кубка мира, который пройдет 10 февраля в Бокванге.
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